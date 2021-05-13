В Самарской области водитель «девятки» сбил стоящего на дороге пешехода

Пешехода после ДТП увезли с травмами в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в среду, 12 мая, в селе Кинель-Черкассы произошло серьезное ДТП с участием пешехода. Примерно в 21:30 на улице Московской под колеса ВАЗ-2109 попал 57-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- За рулем отечественного автомобиля находился 21-летний молодой человек. В пути следования он отвлекся от дороги и наехал на пешехода. Тот находился на правой стороне проезжей части. Переходить дорогу мужчина не планировал, - рассказали полицейские.

В результате случившегося пешеход получил различные травмы, ушибы. Его на машине скорой помощи увезли в больницу. Медики назначили мужчине стационарное лечение. По предварительным данным, пострадавших на момент ДТП был пьян.

Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях происшествия. Проводится проверка.