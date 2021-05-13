Появился график работы колеса обозрения в парке Гагарина в Самаре

Колесо обозрения будет крутиться по будням с 10 до 22 часов / Фото: МАУ "Парки Самары"

Жители Самары вновь смогут покататься на колесе обозрения в парке имени Юрия Гагарина. Аттракцион возобновил работу 8 мая и радовал горожан на праздниках. Теперь его можно посетить и в будние дни.

- Побаловать себя и близких прогулкой на высоту 55 метров можно в рабочие дни с 10:00 до 22:00. Напомним, во всех кабинках есть кондиционеры и мягкие диванчики, - сообщили представители МАУ «Парки Самары» в соцсетях.

Отметим, что возобновить работу аттракционов в Самарской области разрешили после очередного заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом 7 мая. Важное условие - соблюдение санитарных требований. Сюда входят: ограниченное количество посетителей, наличие масок и социальная дистанция.