В Самаре 5 автобусов отправили в объезд из-за работ на проспекте Кирова

Автобусам изменили схемы движения из-за дорожных работ
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В четверг, 13 мая, в Самаре скорректировали схему движения пяти автобусных маршрутов. Причина – проведение дорожных работ на проспекте Кирова, сообщает в твиттере компания «СамараАвтоГаз».
Перевозчик отмечает, что работы стартовали ранним утром и без предварительного оповещения. Они идут на участке проспекта Кирова от улицы Теннисной до улицы Физкультурной. Из-за этого автобусы №№ 21, 30, 38, 47, 51 пустили в объезд.
Пока общественный транспорт будет ходить по следующей схеме: проспект Кирова, улицы Теннисная, Каховская, Физкультурная и далее по своим обычным маршрутам. Сколько времени займут дорожные работы, не уточняется.