В Самаре 5 автобусов отправили в объезд из-за работ на проспекте Кирова

Автобусам изменили схемы движения из-за дорожных работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 13 мая, в Самаре скорректировали схему движения пяти автобусных маршрутов. Причина – проведение дорожных работ на проспекте Кирова, сообщает в твиттере компания «СамараАвтоГаз».

Перевозчик отмечает, что работы стартовали ранним утром и без предварительного оповещения. Они идут на участке проспекта Кирова от улицы Теннисной до улицы Физкультурной. Из-за этого автобусы №№ 21, 30, 38, 47, 51 пустили в объезд.

Пока общественный транспорт будет ходить по следующей схеме: проспект Кирова, улицы Теннисная, Каховская, Физкультурная и далее по своим обычным маршрутам. Сколько времени займут дорожные работы, не уточняется.