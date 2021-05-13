В Самарской области направят 7,5 млн рублей на летнее трудоустройство подростков

В 2021 году в Самарской области трудоустроят более 6,5 тысяч подростков Фото: Александр КОЧЕТОВ

В Самарской области планируют трудоустроить на время летних каникул 6676 подростков. На эти цели направят 7,5 млн рублей. Как отмечают в региональном министерстве труда, занятости и миграционной политики, объем финансирования этой программы на 2021 год был увеличен.

По информации ведомства, сейчас в регионе трудоустроен уже 741 подросток. В том числе 126 ребят из неполных, малообеспеченных и многодетных семей. Школьникам, которые найдут себе подработку на лето, полагается зарплата не ниже МРОТ. Кроме того, службы занятости населения будут оказывать им поддержку в 2250 рублей в месяц. Отметим, что на время каникул подростки от 14 до 17 лет могут устроиться помощником садовника, вожатого, воспитателя или работником по благоустройству.

Временное трудоустройство несовершеннолетних и поддержка молодых специалистов находятся в приоритете для властей. Эти вопросы входят в Стратегию лидерства, созданную по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.