На трассе под Тольятти уснувший водитель «Приоры» устроил ДТП с полицейской машиной

В аварии пострадали три человека: инспекторы ГИБДД и водитель "Приоры" Фото: Instagram.com

Ночью в четверг, 13 мая, на дороге между Тольятти и Самарой произошло серьезное ДТП. Около 2:00 на 985 км трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе столкнулись «Лада Приора», полицейская машина и грузовая «Газель».

Судя по кадрам очевидцев в соцсетях, больше всего пострадало авто инспекторов ГИБДД. Оно задней частью залетело под грузовик, получив серьезные вмятины. Как выяснилось, полицейские попали в ДТП совершенно случайно. Они пытались помочь водителю «Газели».

- У автомобилиста сломалась машина, заняв часть проезжей части. Самостоятельно он не смог ее починить. Он позвонил по номеру 112, на место направили сотрудников ДПС, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские припарковались позади грузовика и включили проблесковые сигналы. Они пригласили автомобилиста к себе в салон, чтобы обсудить, как быть с «Газелью». Беседу прервал удар – в них влетела «Лада Приора», водитель которой уснул за рулем.

В результате случившегося пострадали три человека: оба инспектора ГИБДД и 19-летний виновник ДТП. Их увезли в больницу. Известно, что стаж вождения автомобилиста меньше года.

Полицейские сейчас проводят проверку по факту аварии.