Плюс 15 смертей: в Самарской области коронавирусом заразились еще 107 человек

Суточная заболеваемость коронавирусом в 63 регионе пошла на повышение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика заболеваемости коронавирусом на четверг, 13 мая. За минувшие сутки в Самарской области выявили 107 случаев заражения. 97 человек закончили лечение. Также скончались 15 ковид-пациентов, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Суточный прирост по России – 8 380 больных. Новые случаи инфицирования зафиксировали в 84 регионах страны. Общее число с начала пандемии – 4 913 439.

За прошедшие сутки выписали по выздоровлению 9 349 россиян. Всего болезнь смогли победить уже 4 527 878 человек. Скончались еще 392 пациента с коронавирусом. Всего летальных случаев в стране 114 723.