В Самаре очевидцы рассказали о стрельбе на Антонова-Овсеенко

Отверстие от пули пострадавшие заметили не сразу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре на улице Антонова-Овсеенко, 59Б неизвестный начал стрельбу по припаркованным автомобилям и окнам соседнего дома. Об этом журналисту КП-Самара рассказали местные жители.

- На майские праздники нас не было дома. Приехав через несколько дней в квартиру, мы обнаружили, что наше окно прострелено, - рассказала КП-Самара пострадавшая Юлия.

У Юлии двое детей, к счастью, когда началась стрельба дома никого не было иначе могла бы произойти трагедия.

- В стекле лишь маленькое отверстие от пули. Хорошо, что стекло не осыпалось целиком, - рассказала местная жительница.

Юлия сразу же вызвала полицию и рассказала о случившемся председателю ТСЖ. В настоящее время проводится проверка. По словам очевидцев, это случилось 9 мая. Юлия живет в доме №59В, предположительно стреляли из дома напротив.

- Те, кто был в тот момент во дворе рассказывали, что это мог стрелять подросток из пневматического ружья из своего окна. Целился он по припаркованным автомобилям, но не знаю, зацепило ли кого-то из прохожих.

КП-Самара направили запрос в ГУ МВД по Самарской области. В данный момент информации от полицейских в редакцию не поступило. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.