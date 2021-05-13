В Куйбышевском районе Самары в следующем году построят 25-метровый бассейн с тренажерным залом

Подрядчик приступил к подготовительным работам Фото: администрация Самары

Глава города Самары Елена Лапушкина совершила рабочий выезд в Куйбышевский район. Во время объезда чиновники поселили место, где в следующем году должен будет появиться спортивный комплекс с бассейном.

- По проекту, здание спортивного комплекса будет двухэтажным — на первом бассейн длиной 25 метров, а на втором тренажерный и гимнастический залы. В бассейне одна из дорожек будет оборудована для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, - рассказали в администрации Самары.

В настоящее время место расположения объекта уже определено, подрядчик приступил к исследованию грунта. По плану, строительство самого комплекса и благоустройство прилегающей территории должно быть завершено в 2022 году.