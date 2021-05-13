В Самаре бизнесмену дали 6 лет «строгача» за взятку в 3 млн рублей сотруднику ФСБ

Взятка стоила мужчине шести лет свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд вынес приговор бенефициару ООО «База производственного обслуживания – Отрадный». Предпринимателя признали виновным в даче взятки сотруднику ФСБ, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Установлено, что в феврале 2020 года мужчина, находясь в «Форд Фокусе», передал силовику 3 млн рублей и бутылку коньяка. Взятка полагалась за непроведение проверки и расследования в отношении предприятия и его работников. Ранее их заподозрили в уклонении от уплаты налогов.

Правоохранители задержали бизнесмена на следующий день в аэропорту Курумоч. На время следствия его отправили под домашний арест. На днях суд вынес мужчине приговор и назначил ему 6 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Под стражу его взяли прямо в здании суда.