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Происшествия13 мая 2021 15:28

Житель Самарской области предложил взятку полицейскому, чтобы тот не обращал внимания на продажу паленой водки

Мужчина предложил сотруднику правоохранительных органов 50 тысяч рублей
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Паленый алкоголь продавали в гараже Фото: ГУ МВД по Самарской области

Паленый алкоголь продавали в гараже Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудники полиции получили информацию, что в одном из гаражей на Московском проспекте в Тольятти незаконно торгуют немаркированной алкогольной продукцией. Организатор данного бизнеса решил подкупить полицейского, чтобы продолжить незаконную деятельность без дальнейших проверок.

- Ранее не судимый безработный 47-летний местный житель предложил сотруднику полиции незаконное денежное вознаграждение за прекращение проверочных мероприятий, неизъятие немаркированной алкогольной продукции и последующее непривлечение к установленной законом ответственности. Сумма взятки составила 50 тысяч рублей, - рассказали в ГУ Мвд по Самарской области.

Полицейский отказался от незаконного вознаграждения, а в отношении взяткодателя было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки». Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все детали происшествия.

Криминал