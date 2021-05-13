Реконструкцию проспекта Кирова закончат раньше срока

На время ремонта движение перекрываться не будет Фото: администрация Самары

В Самаре с начала апреля стартовал комплексный ремонт проспекта Кирова от Заводского шоссе до улицы Победы. Работы выполнятся с опережением графика, что позволит завершить ремонт раньше намеченного срока.

По проекту, подрядчик должен не только отремонтировать асфальтное покрытие на основном ходу проспекта Кирова, в том числе на путепроводе, но и отремонтировать въезды на внутриквартальные территории. Кроме того, будут благоустроены тротуары, а также сейчас уже идет ремонт инженерных коммуникаций — колодезных люков и ливневых дождеприемников.

В настоящее время подрядчик справился с 1/5 общего объема работ. По контракту комплексный ремонт проспекта Кирова должен быть завершен до 30 августа 2021 года, но так как рабочие трудятся с опережением, то вероятно, что он закончится раньше.