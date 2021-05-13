Под Самарой обнаружен труп 14-летнего школьника

Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера днем, 12 мая, в Волжском районе региона произошла трагедия. В поселке Стройкерамика в своей квартире женщина обнаружила мертвым собственного сына. Мальчику было всего 14 лет.

- По предварительной версии, ребенок покончил с собой. На учете в псиневрологическом диспансере он не состоял, учился в обычной школе, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

По некоторым сведениям, подросток ранее предпринимал попытку нанести себе повреждения, но в больницу по этому факту его близкие не обращались. Они наняли для мальчика психиатра, который помогал ему бороться с депрессией. В то же время, юноша не высказывал мыслей о суициде. Сведений о том, что у него в соцсетях был какой-то нежелательный контент, тоже нет.

Сейчас по факту трагедии проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.