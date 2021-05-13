В Самарской области коммунисты поздравили с Днем Победы ветерана, которая умерла четыре года назад

"КП – Самара" связалась с самим Михаилом Матвеевым, чтобы получить комментарий

Празднование Дня Победы в Самарской области не обошлось без казусов. В социальных сетях появились фотографии поздравительной открытки для жительницы одного из районов Самарской области. Правда, ветеран Великой Отечественной Мария Федоровна Н. скончалась четыре года назад. Членов семьи женщины это поздравление возмутило.

- Четыре года назад баба Маша ушла из жизни. Не вчера, не в этом году и даже не год назад. Чем вы там думаете, товарищи из КПРФ во главе с Матвеевым? Подумали ли вы о том какую боль может принести родственникам ваша дурацкая открытка? - написала в социальных сетях внучка умершей женщины.

Комментаторы автора публикации поддержали, отметив, что базу стоило бы обновлять ежегодно.

- Базу должны были обновлять каждый год. Ветеранов действительно не так уж и много, чтобы не позаботиться об этом. Реально неуважительно по отношению к человеку. Типа винтик, фамилия в чьем-то списке, - написали самарцы в ответ.

Сейчас родственники женщины отмечают, что ждут извинений от депутата. "КП – Самара" связалась с самим Михаилом Матвеевым, чтобы получить комментарий.

- Уже 15 лет я депутат ежегодно поздравляю своих избирателей с Днем Победы и Новым годом. Это не просто люди из какой-то базы данных, это - реальные избиратели, которые когда-либо ко мне обращались, подписывали петиции, оставляли свои адреса. Их около 7000 человек. Единственная реальная возможность оперативно узнавать о том, что человек умер, или переехал для депутата, обычного человека, на который не работе никакой административный ресурс, звонок в приемную от людей, которые получили эту открытку. Номер телефона указан на каждой открытке. Нет задачи, оскорбить чьи-то чувства. Ко мне родные этого человека не обращались. Если действительно предположить, что родные или соседи, получившие эту открытку, восприняли ее оскорбительно, я готов принести самые глубокие извинения и пояснить эту ситуацию.