Экс-руководителя департамента мониторинга общественного мнения Самарской области осудили за мошенничество

Экс-чиновник из Мордовии отправился в колонию на 6,8 лет Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бывшего руководителя департамента мониторинга общественного мнения Самарской области из команды экс-губернатора Николая Меркушкина осудили за мошенничество и хищение бюджетных средств. Прокуратура Октябрьского района Самары поддержала государственное обвинение в отношении жителя Саранска.

- Установлено, что экс-чиновник и директор ООО «Приволжский центр общественного мониторинга» заключили четыре государственных контракта и договор субподряда на проведение социологических опросов жителей Самарской области, не имея при этом намерений и возможностей исполнять условия контрактов в полном объеме, - рассказали в областной прокуратуре.

Злоумышленники составляли фиктивные акты выполненных работ на основании которых из бюджеты выделялись денежные средства, которые в дальнейшем использовались сообщниками по своему усмотрению. Ущерб составил свыше 42,9 миллионов рублей.

В 2019 году директора «Приволжского центра общественного мнения» осудили. В этом году приговор вынесли руководителю департамента. Суд, с учетом мнения прокурора, назначил обвиняемому 6 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также лишил его права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на три года.