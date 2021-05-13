Сына Меркушкина задержали в Шереметьево

Младший сын Меркушкина пытался вылететь в Минск Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сын бывшего губернатора Самарской области Алексей Меркушкин был задержан в аэропорту Шереметьево в Москве. Чиновника подозревают в даче взятки. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- Мои источники подтверждают, что Алексей Меркушкин был задержан в Москве при попытке вылететь в Минск, - сообщил Хинштейн.

Задержание проводили сотрудники УЭБиПК МВД по Мордовии. Как стало известно, на младшего сына Николая Меркушкина было заведено уголовное дело по факту дачи взятки начальнику отделения ЦБ Мордовии.

Сейчас задержанного везут в Мордовию, где планируется предъявить ему обвинение по статье 291 УК РФ. По словам Александра Хинштейна, против Алексея Меркушкина есть прямые улики и доказательства, которые уличают его в этом и других преступлениях.