Суд в Самаре разрешил «Лагуне» использовать земли в парке 60-летия Советской власти

Арбитражный суд разрешил "Лагуне" использовать два участка на территории лесопарка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арбитражный суд поставил точку в деле о двух спорных участках на территории парка 60-летия Советской власти в Самаре. Собственнику – ООО «Лагуна» – разрешили использовать землю без ограничений.

Из материалов на сайте суда следует, что компании принадлежат участок в 10 тысяч кв. м с видом разрешенного использования магазины и участок в 188 тысяч кв. м под многоэтажную жилую застройку. Оба расположены в границах Московского шоссе и улиц Ташкентской, Стара-Загора, Алма-Атинской.

В январе 2020 года общество решило привести вид разрешенного использования участков, указанного в ЕГРН, в соответствие с фактическим. Для этого оно обратилось в Управление Реестра по Самарской области с заявлением о государственном кадастровом учете и регистрации прав на землю. На тот момент участки, принадлежащие компании, входили в Ц-3 – общественно-деловую зону районного значения. Однако Росреестр отказал «Лагуне».

Общество обратилось в арбитражный суд. В ходе заседаний выяснилось, что одной из причин отказа было то, что теперь территория лесопарка входит в зону природных ландшафтов (Р-3), на которой запрещены высотная застройка и размещение магазинов. Изменения в правила застройки и землепользования внесли в конце декабря 2020 года.

Суд, выслушав обе стороны, пришел к выводу, что раз разрешенное использование участков было установлено до введения новых регламентов, то компания может использовать свою землю и дальше. Правда, если это не создаст опасности для других объектов. Решение Управления Росреестра по Самарской области об отказе признали недействительным. Суд обязал ведомство осуществить государственный кадастровый учет и регистрацию права собственности ООО «Лагуна».