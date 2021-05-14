Из Самары с 19 мая запустят прямые рейсы в Баку

Пассажиров будут перевозить на самолете «Суперджет-100» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В расписании аэропорта Курумоч скоро появится новый рейс. Это будет самолет в Баку. Обслуживать это направление будет авиакомпания «ИрАэро». Информация об этом размещена на сайте перевозчика.

Прямой рейс Самара – Баку – Самара запустят со среды, 19 мая. Пассажиров будут переправлять в столицу Азербайджана на самолете «Суперджет-100». Рейс будет выполняться один раз в неделю. С 25 мая – по вторникам.

Отправление из Самары намечено на 20:00, прибытие в Баку – в 22:00 по местному времени. Обратно самолет полетит в 23:20. В аэропорту Курумоч самолет приземлится в 01:40. Стоимость билета в одну сторону – чуть больше 13 тысяч рублей.