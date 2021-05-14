Главврач самарской больницы рассказала, какую поддержку в регионе получает сфера здравоохранения

В Самарской области особое внимание уделяют системе здравоохранения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в последние годы уделяется большое внимание здравоохранению. Благодаря стратегии опережающего развития, в Самарской области решаются первоочередные задачи в медицине.

- Глава Самарской области Дмитрий Азаров уделяет много внимания здравоохранению — во время пандемии эта поддержка усилилась, - отметила Главный врач Самарской городской больницы № 4 Наталья Виктор, участвующая в предварительном голосовании «Единой России».

Так, в регионе обновился автопарк скорых, а также закупили автомобили неотложной помощи в медучреждения. Обновление автопарка «скорых» продолжится по инициативе «Единой России». Уже в этом году регионы получат 5 000 машин скорой помощи.

Кроме того, в прошлый пандемийный год глава Самарской области выстроил механизмы поддержки для медицинских работников, которые трудятся в «красных зонах». С самого начала пандемии и по сей день медработники ковид-госпиталей получают горячее питание. Также продолжается масштабная модернизация лечебных учреждений – закупается новейшее оборудование.

Напомним, уже на следующей неделе Дмитрий Азаров выступит с ежегодным посланием губернатора к жителям. В этом году глава региона подведет итоги реализации Стратегии опережающего развития Самарской области – Стратегии лидерства.