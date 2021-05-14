Глава Самары Елена Лапушкина поддержала инициативу сохранения старинных деревянных оконных рам

Активисты собрали уже много экспонатов для будущей экспозиции

Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с представителями музейного сообщества города. Авторы проекта по вторичному использованию деревянных украшений рассказали Главе Самары о своих идеях по сохранению старинного облика города.

- Самара является одним из лидеров по количеству деревянных и кирпично-деревянных построек дореволюционного периода в России. Однако не все постройки удается сохранить полностью, - отмечают активисты.

Авторы предлагают создать выставочный павильон в виде небольшого домика, где вся отделка и внешний облик будет состоять из частиц, снятых с ветхих домов, подлежащих сносу. Так, внешняя сторона будет облицована деревянными досками с домов, которые снесут, а также на доме разместятся деревянные оконные наличники.

- У горожан будет возможность подойти и прочитать историю дома, где располагался раньше тот или иной наличник, осмотреть его вблизи и изучить, - отметили авторы.

В настоящее время представители музейного сообщества собрали большую коллекцию оконных наличников с деревянной резьбой, которые предлагается использовать в этом проекте.

- Очень надеюсь, что совместно с архитекторами и активными градозащитниками нам удастся органично воплотить в жизнь эту замечательную идею, - поддержала идею Елена Лапушкина.

По мнению авторов такая экспозиция поможет горожанам не забывать о прошлом времени, а также заинтересует неравнодушных людей, которые любят и ценят свою историю.