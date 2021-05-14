Губернатор обратится к губдуме Самарской области с ежегодным посланием 18 мая

Трансляция начнется в 12:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18 мая 2021 года в полдень на региональных телеканалах, а также в социальных сетях, начнется прямая трансляция обращения губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к губернской думе.

В Ежегодном послании речь пойдет о положении в Самарской области и об основных направлениях ее развития.

Мероприятие пройдет в конференц-зале Правительства Самарской области.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на региональных телеканалах «ГТРК Самара», «Самара 24», «ТРК Губерния», «Самара-ГИС» и «Тольятти 24». Также трансляцию покажут на официальном сайте правительства Самарской области и на официальных страницах всех муниципальных образований Самарской области в социальной сети ВКонтакте.