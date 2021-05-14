В Самаре грабителя-форточника поймали на месте преступления

Мужчину поймали с поличным с награбленным в руках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в поселке Мехзавод поймали грабителя на месте преступления. Хозяин квартиры вернулся домой и услышал за дверью подозрительные звуки. Мужчина вызвал полицию.

- По версии следствия, грабитель воспользовался открытым окном в квартире на первом этаже и проник внутрь, с целью ограбления. Вернувшийся домой хозяин квартиры услышал, как за дверью двигают предметы и вызвал полицейских, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники дежурной части задержали грабителя, выходящего из квартиры через дверь. На вопрос полицейского о цели визита в квартиру, задержанный не смог ничего ответить. В руках у грабителя был системный блок, который он в дальнейшем планировал реализовать, а деньги потратить на личные нужды.

Как выяснилось, задержанный нигде не работает, а ранее он был привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Теперь несостоявшемуся грабителю может грозить штраф или принудительные работы на срок до пяти лет.