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Происшествия15 мая 2021 8:20

В сгоревшем доме в Октябрьске нашли тело ребенка

Следователи начали проверку
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Пожар вспыхнул 14 мая. Фото: СУ СК РФ по Самарской области.

Пожар вспыхнул 14 мая. Фото: СУ СК РФ по Самарской области.

В поселке Первомайский в Октябрьске в сгоревшем доме обнаружили тело 9-летнего ребенка. Следователи начали проверку, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

- По предварительным данным, возгорание произошло в результате неисправности электропроводки. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и предшествующие ему причины, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.

Пожар в доме вспыхнул в пятницу, 14 мая. Тело ребенка обнаружили после того, как пламя потушили, это произошло в районе 15:30.

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