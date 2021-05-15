В сгоревшем доме в Октябрьске нашли тело ребенка

Пожар вспыхнул 14 мая. Фото: СУ СК РФ по Самарской области.

В поселке Первомайский в Октябрьске в сгоревшем доме обнаружили тело 9-летнего ребенка. Следователи начали проверку, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

- По предварительным данным, возгорание произошло в результате неисправности электропроводки. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и предшествующие ему причины, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.

Пожар в доме вспыхнул в пятницу, 14 мая. Тело ребенка обнаружили после того, как пламя потушили, это произошло в районе 15:30.