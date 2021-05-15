Прививку от коронавируса в Самаре 15 мая можно сделать на Куйбышева, 129

вакцинацию проводят в мобильных пунктах

Прививку от коронавируса в Самаре 15 мая можно сделать в мобильном прививочном пункте на ул. Куйбышева, 129 - между улицами Некрасовской и Льва Толстого. Пункт будет работать с 10.00 до 00.00, целый день без перерыва. Чтобы сделать прививку, нужно взять паспорт.

В минздраве напоминают, что в мобильном пункте ждут всех жителей старше 18 лет, которые не имеют медицинских противопоказаний к прививке. Полис брать не обязательно - достаточно удостоверяющего личность документа.

В мобильном пункте также работают врачи-терапевты, которые непременно проведут скрининговый осмотр, измерят температуру и давление и примут решение о проведении вакцинации. Все, кто привьется в мобильном пункте, получат памятку и им назначат день для повторной вакцинации.

Конкретных данных о том, какой вакциной прививают в этом пункте, в минздраве не предоставляют, однако с высокой вероятностью речь дет о Спутнике V, который сегодня в регионе распространен наиболее широко.