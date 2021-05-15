В МЧС рассказали о последствиях крупного пожара в Волжском районе Самарской области

С пламенем боролись 165 человек на 36 машинах. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Крупный пожар, который вчера полыхал в садовом товариществе в Волжском районе Самарской области, уничтожил 12 дачных строений и прошел 10 гектаров. К счастью, среди людей пострадавших и погибших нет, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

- На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений к месту вызова установлено, что горят четыре дачных строения и сухая трава. Вызов о возгорании поступил в 15:08. В 20:13 пожар локализовали по всей площади, в 20:58 открытый огонь потушили, - говорится в сообщении.

С пламенем боролись 165 человек на 36 машинах. Кроме того, к месту пожара прибыли два пожарных поезда.