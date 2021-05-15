Самарец решил искупаться в мае и утонул из-за переохлаждения

Тело мужчины искали водолазы.
Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области
Водолазы подняли со дна реки Самары тело 44-летнего мужчины. Самарец вместе с приятелями отдыхал на понтоне и решил искупаться. Проплыв 40 метров мужчина скрылся под водой, сообщает ПСС Самарской области.
- Утонувшего подняли с глубины 7 метров и доставили до причального понтона. Причина произошедшего - переохлаждение, вызванное резким перепадом температур воздуха и воды, - говорится в сообщении.
Напомним, в Самарской области установилась жаркая погода. Столбики термометров поднимаются до +35. Такая погода продержится в регионе как минимум до середины следующей недели.
Спасатели напоминают, что купаться не рекомендуют, если температура воды ниже +17. Если же вы решили искупаться, то входить в воду нужно медленно. Когда вода дойдет вам до пояса, нужно остановиться и быстро окунуться.