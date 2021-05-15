В Самаре кроссовер зажало между двумя грузовиками

Два грузовика буквально смяли кроссовер. Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре на улице Утевской в субботу, 15 мая, произошла массовая авария, в которой кроссовер «Рено Сандеро» зажало между двумя грузовиками. К счастью, в аварии никто не погиб.

Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла из-за вазовской «шестерки». Ее тянули на тросе, однако в какой-то момент трос порвался и легковушка встала. Этого не заметил водитель КАМАЗа, который врезался в «шестерку». В КАМАЗ, в свою очередь, влетел кроссовер «Рено Сандеро», а в него – грузовик «Рено».

По счастливому стечению обстоятельств никто не погиб. Пострадали водитель «Сандеро» и пассажирка - 84-летняя пенсионерка. Они оба в больнице.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.