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Происшествия15 мая 2021 15:26

В Самарской области с рельсов сошли вагоны с щебнем грузового поезда

Следователи проводят проверку происшествия
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Последствия происшествия попали на видео.

Последствия происшествия попали на видео.

Фото: скриншот с видео

В Самарской области на перегоне Толкай – Похвистнево с рельсов сошли вагоны поезда, груженные щебнем. Произошло это в районе 14:10 в субботу, 15 мая. Пострадавших нет, железнодорожное полотно и опора контактной сети оказались повреждены, сообщили корреспонденту «КП-Самара» в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.

- На место происшествия выехали следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России. Совместно с УТ МВД России по ПФО и представителями Куйбышевской железной дороги устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.

Последствия происшествия попали на видео. Его опубликовал паблик «Твой райцентр Кинель-Черкассы».

ЧП