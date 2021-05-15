Самарскую область на сказочной карте России представит Царевна-Лебедь

Царевну-Лебедь и Самарскую область, оказывается, многое роднит. Фото: volga.news.

Самарская область появилась на «Сказочной карте России», автором которой является журналист Алексей Козловский. Представит регион на ней Царевна-Лебедь из «Сказки о царе Салтане» Пушкина. Об этом сообщает «Волга Ньюс».

Образ Царевны-Лебедь предложила дизайнер и декоратор Юлия Коннова. По ее словам, Царевна-Лебедь – это собирательный образ. В ней есть черты Василисы Премудрой, Софьи Премудрой и других героинь русских народных сказок, которым была присуща особенная житейская мудрость, красота и доброта.

Также Царевна-Лебедь олицетворяет воду, а Самарская область богата водными ресурсами. Кроме того, в регионе есть озеро Лебяжье, а фонтан в парке Металлургов называется «Царевна-Лебедь».

Самарская область славится и самыми красивыми девушками, описать внешность которых можно через эпитеты лебединая шея, лебединая стать и т.д.

Представить образ Царевны-Лебедь самарцам собираются этим летом. Повод – 190 лет со дня, когда Александр Пушкин закончил «Сказку о царе Салтане».

«Сказочная карта России» - проект, основанный на культурном наследии страны (сказках, легендах, былинах и т.д.). Он направлен на развитие достопримечательностей регионов.