В Сызрани на площади 800 квадратных метров полыхала трава

С огнем боролись 32 человек и восемь единиц техники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани в субботу, 15 мая, вспыхнуло поле. Трава горела напротив здания по адресу улица Звездная, 52а. Пламя распространилось на 800 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

- Сообщение о пожаре поступило в 15:02. Было два очага возгорания. Локализовать пожар удалось в 16:37, а ликвидировать – в 17:27, - говорится в сообщении.

С огнем боролись 32 человек и восемь единиц техники. На проезжей части рядом с полем было сильное задымление, однако движение там регулировали сотрудники ГИБДД.