ДТП произошло на пешеходном переходе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти молодой водитель сбил двух мальчиков на пешеходном переходе. Детям понадобилась помощь медиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло днем 15 мая в Центральном районе Тольятти, на бульваре Ленина, в районе дома № 16А. Как рассказали правоохранители, 27-летний водитель автомобиля «Лада-217230» двигался по бульвару со стороны ул. Ленинградской в направлении ул. Баныкина.

- В районе дома 16А он допустил наезд на пешеходов 10 и 11 лет, - пояснили в ГУ МВД. – Мальчики переходили проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу. Переход был обозначен знаками.

В результате мальчики пострадали. На скорой их доставили в больницу. 10-летнего пострадавшего после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. А вот его 11-летнего товарища госпитализировали с сотрясением головного мозга.