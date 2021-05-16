В Сызрани обезвредили юного похитителя скутеров

Скутеры уже вернули хозяину. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Сызрани правоохранители обезвредили юного похитителя скутеров. 19-летний злоумышленник украл два транспортных средства у своего соседа, однако его удалось задержать по горячим следам. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

- 46-летний местный житель обратился к участковому и пожаловался, что из его сарая пропали два скутера, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители быстро выяснили, что накануне к пострадавшему в гости заходили местные жители, и среди них 19-летний сосед, студент техникума. Они наведались к нему домой и в гараже обнаружили похищенные скутеры.

Как выяснилось, студент давно положил глаз на скутеры, и воспользовавшись отсутствием хозяина дома погрузил их в «Газель» и вывез. Хотел продать, да не успел – полиция нагрянула раньше.

Сейчас на злоумышленника возбудили уголовное дело за кражу, а скутеры вернули хозяину.