«Здесь делают наши ракеты»: космонавт показал Самару на видео с МКС

Космонавт поделился потрясающими кадрами с подписчиками. Фото: скрин видео Фото: принтскрин видео.

Российский космонавт Олег Артемьев снял Самару на видео с борта Международной космической станции. Потрясающие кадры он выложил на своей страничке в Инстаграм.

- Пролетаем над Самарой! Самарцы, приветствую вас! – написал космонавт на своей страничке

Он показал на видео излучину Волги.

- Вот там с левой стороны вдалеке Самара, - говорит он за кадром. - Там делают наши ракеты, на которых мы сюда летаем. К сожалению, сейчас угол солнца не самый удачный. Это потому, что дела уже идет к сумеркам.

Олег Артемьев пообещал записать новое видео с Самарой в следующий раз, когда время суток будет более подходящим.

Пост уже набрал более 27 тысяч просмотров.