В Самарской области малый бизнес привлекут к развитию индустрии гостеприимства

Масштабная программа стартовала в Сызрани

На площадке центра «Мой бизнес» в Сызрани стартовала масштабная программа, посвященная развитию сектора гостеприимства и туризма в Самарской области. Она реализуется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Программа будет длиться шесть месяцев. Первым шагом стал запуск образовательного интенсива «Школа организаторов коммуникации». Его главная цель - подготовка специалистов сферы гостеприимства и туризма, акселерация малого бизнеса и помощь предпринимателям при встраивании в туристические проекты Самарской области.

- Самарская область обладает колоссальным потенциалом по развитию предпринимательства в сфере туризма. Но для этого нужно повышать уровень компетенций и предпринимателей, и административных команд, работающих в муниципалитетах. Этому должны помочь образовательные программы, - пояснил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.