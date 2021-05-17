В Самаре двухлетний малыш разбился после падения из окна многоэтажки

Спасти малыша не удалось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшная трагедия произошла в Самаре в воскресенье 16 мая. Из окна многоэтажки выпал двухлетний малыш. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

- Мать отвлеклась на домашние дела, а окно из-за жаркой погоды было открыто, - сообщают очевидцы в соцсетях.

В результате малыш смог добраться до окна и рухнул вниз.

К сожалению, чуда не произошло. Мать выбежала из подъезда через несколько секунд после падения ребенка, но от полученных травм малыш скончался у нее на руках.