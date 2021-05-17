В Самаре таксист сбил трехлетнюю девочку

Девочка выбежала на дорогу внезапно Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Волжском районе, в микрорайоне Кошелев Парк, 40-летний водитель такси сбил трехлетнюю девочку, которая выбежала на дорогу. ДТП произошло вечером, 16 мая 2021 года, на улице Д. Козлова, 15.

- По предварительным данным, ребенок выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. Водитель такси не успел среагировать и сбил девочку, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Прибывшие на место аварии медики, осмотрели пострадавшую и назначили ей амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что водитель должен принять меры к снижению скорости или полной остановки автомобиля, при обнаружении опасности для движения. Кроме того, пешеходы также должны убедиться в безопасности выхода на проезжую часть. Также не стоит забывать обозначать себя светоотражающими элементами на одежде в темное время суток.