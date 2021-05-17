В Самарской области ребенок-инвалид заживо сгорел в собственном доме

Пожарные не успели спасти ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Максиму (имя ребенка изменено. Прим.автора) было 8 лет, он жил в небольшом городке в Самарской области с мамой и отчимом. Мальчик был инвалидом, медленно развивался и большую часть жизни проводил дома. 14 мая он погиб во время пожара.

- По предварительным данным, в доме произошло короткое замыкание, дом вспыхнул, как спичка, к приезду пожарных мальчик, вполне вероятно, был уже мертв, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

В момент пожара Максим был дома один, его мама ушла в магазин. Более того, как выяснили силовики во время проверки, она заперла сына в комнате, выбраться из которой у него не было ни единого шанса из-за решеток на окнах.

Материалы проверки всех обстоятельств гибели ребенка уже передали в местное подразделение Следственного комитета, где 15 мая возбудили уголовное дело по ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Маме мальчика грозит до двух лет лишения свободы.