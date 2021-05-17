В историческом центре Самары застройщик «Новый город» планирует возвести 9-ти этажные дома с подземным паркингом

Так будет выглядеть исторический центр, если застройщику выдадут разрешение Фото: Архитектурно-планировочная мастерская "Рекон"

В Ленинском районе Самары, в границах улиц Маяковского, Арцыбушевская, Чкалова и Буянова, планируется построить высотные жилые дома. ООО Специализированный застройщик инвестиционная компания «Новый Город» опубликовала проект будущего жилого комплекса в историческом центре Самары.

Согласно проекту, в 125 квартале собираются возвести девятиэтажные дома с подземным и надземным паркингом. По предварительным расчетам, в жилом комплексе будут 526 квартир, в среднем по 60 квадратных метров.

В департаменте градостроительства прошли общественные слушания на тему застройки 125 квартала. По результатам слушаний, в департамент в письменном виде поступило 87 мнений в поддержку строительства. Кроме того на собрании участников поступило одно положительное мнение и одно отрицательное. Теперь чиновники будут принимать решение, исходя из полученных мнений.