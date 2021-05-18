В гости к фронтовикам: самарские нефтепереработчики навестили с подарками ветеранов

Ветераны рады делиться воспоминаниями с теми, ради кого победили фашизм. Фото: АО «КНПЗ».

Фронтовики, проживающие в Куйбышевском районе Самары, давно не выходят из дома – режим самоизоляции никто не отменял, ведь коронавирус не делает перерывов на выходные и праздники – даже такой как День Победы. Тем радостнее было встречать гостей – экипированных по всем правилам в маски и перчатки, с припасенными словами благодарности и подарками в руках. Молодые специалисты Куйбышевского НПЗ отправились на ответственную миссию, прихватив увесистые пакеты с продуктами, а еще с тем, что лично пожелал каждый ветеран. Желания у ветеранов скромные: кому-то очень нужны средства гигиены, кому-то диетическое питание, кому-то обычный чайник со свистком – полезная вещь, когда память хранит мельчайшие подробности событий 75-летней давности, но подводит на «коротких дистанциях».

- Очень интересно слушать истории этих людей – откуда как не от них мы можем узнать настоящую правду об ужасах войны? – Говорит сотрудница АО «КНПЗ» Юлия Базюк. – Ветеранам приятно делиться воспоминаниями, видеть, что о них не забывают. Фронтовики с радостью нас встречают, и от этого тепло на душе – и у нас, и у них.