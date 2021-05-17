В Самаре на пешеходных переходах погибли 10 человек

О безопасности пешеходов позаботятся

В Самаре рассказали, сколько пешеходов погибло с начала года на дорогах.

- Ежегодно в ДТП погибает 1,2 млн человек – это население такого города как Самара. И важную роль при этом играет скорость: превышение ее хотя бы на один км в час повышает смертность в ДТП на 5%, - объяснил актуальность проблемы Юрий Некрасов. – В Самарской области уже зафиксировано 246 наездов на пешеходов, 101 из них – на пешеходных переходах, погибли 10 человек. Пожалуйста, будьте внимательные и аккуратнее на дороге.

С 17 по 23 мая по инициативе ООН в мире проводится Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения, она посвящена в этом году снижению скорости движения в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков.

- Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и привлечения к этому внимания всех участников дорожного движения будут проводиться по всей Самарской области каждый день, - рассказала в пресс-центре КП-Самара представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области – Анастасия Ходарева. – Но самые масштабные - запланированы на 20 и 21 мая.

20 мая на набережной в Самаре любой желающий сможет записать видеообращение к автомобилистам с просьбой быть внимательнее к пешеходам и детям на дороге.

21 мая возле Загородного парка в Самаре с автолюбителями будут общаться сотрудники ГИБДД и юнармейцы, трансляцию мероприятия обе организации планируют запустить в соцсети.