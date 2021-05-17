Жители Самары поддержали проект планировки нового микрорайона за «Амбаром»

За "Амбаром" хотят построить жилые дома на 21 тысячу квартир / Фото: amgrad.ru

В Самаре на минувшей неделе состоялись публичные слушания по проекту территории в Куйбышевском районе. Это участок за торговым центром «Амбар», расположенный в границах улицы Центральной, перспективной магистрали и Южного шоссе.

Здесь планируют построить жилой микрорайон на 21 тысячу квартир. На каждую предусмотрят свое парковочное место. Также застройщик продумал всю инфраструктуру района. Здесь появятся пять детских садов, две школы, две поликлиники, а еще ФОКи, храм, центр дополнительного образования и участковый пункт полиции.

У горожан был месяц, чтобы ознакомиться с проектом планировки и высказать свое мнение. На публичные слушания пришли 13 человек. Одна из жительниц Куйбышевского района попросила сохранить участок за ТЦ «Амбар», где у нее разбит сад-огород, и позволить ей и дальше пользоваться им. Остальные участники никаких возражений по проекту не высказали, поддержав его. Окончательное решение по предложению застройщика — за главой Самары. Она определит его судьбу после того, как ознакомится с протоколом и заключением слушаний.