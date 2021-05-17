Минпромторг РФ выдал Самарскому политеху разрешение на разработку боеприпасов

Лицензию на разработку боеприпасов имеют единицы российских вузов Фото: Яндекс. Карты

В Самарской области начнут разрабатывать боеприпасы. Минпромторг РФ выдал лицензию на это государственному техническому университету, сообщает региональное министерство промышленности и торговли.

– Раньше наши ученые могли выполнять только научно-исследовательские работы. Теперь они получили право участвовать в выполнении опытно-конструкторских работ, – рассказал заведующий кафедрой «Технология твердых химических веществ» Самарского политеха Дмитрий Деморецкий.

Отметим, что разрешение на разработку боеприпасов имеют лишь несколько вузов страны. Кроме того, им обладают далеко не все предприятия оборонно-промышленного комплекса. Полученная лицензия позволит самарскому университету эффективнее использовать кадровый потенциал и экспериментальную базу в Чапаевске.