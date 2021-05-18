В селе Самарской области от бешенства погибла собака

Опасный вирус обнаружили уже после гибели собаки Фото: Елена ХЛИМАНОВА

В Самарской области выявили новый случай бешенства. Его зарегистрировали в селе Молгачи Красноярского района. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

По данным ведомства, у селянина от заболевания скончалась домашняя собака. Произошло это в личном подсобном хозяйстве на улице Гагарина. Исследование показало, что в образцах, отобранных специалистами от погибшего животного, есть антиген вируса бешенства.

Напомним, бешенство – смертельное заболевание. Оно опасно не только для животных, но и для людей. Человек может подхватить вирус после укуса зараженного животного или попадания его слюны на кожу либо слизистые. В таких случаях необходимо пройти вакцинацию.