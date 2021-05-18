Дмитрий Азаров: "Коронавирус от нас никуда не уйдет, но должен стать сезонным"

Коронавирус останется с нами, но станет другим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области призвал жителей Самарской области как можно быстрее и активнее вакцинироваться. Об этом Дмитрий Азаров заявил во время оглашения своего послания депутатам губдумы и правительству. Он отметил, что по прогнозам медиков коронавирус от нас никуда не уйдет, но должен стать одним из сезонных заболеваний. Но для того, чтобы все получилось именно так, придется постараться всем.

- Нам нужно сделать, чтобы вакцинация стала массовой и регулярной. Мы осенью привили 60% населения от гриппа, и его не было в этом сезоне. Мы начали прививочную кампанию от COVID-19 с января и в феврале ежедневные показатели по заболеваемости пошли на спад., - отметил губернатор.

По его данным, на этот момент более 350 тысяч человек прошли вакцинацию, 273 тысячи закончили все два этапа. Но темпы могут быть выше - прямо сейчас в запасе есть еще более 40 тыс доз вакцины. Губернатор обратился к руководителям предприятий с претензией:

- Год назад вы писали мне с просьбой снять ограничения. Почему же сейчас вы с той же настойчивостью не обращаетесь к своим коллективам, чтобы они быстро и бесплатно привились? Почувствуйте свою ответственность! - уточнил губернатор.