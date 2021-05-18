В Особой экономической зоне в Тольятти создадут более 1300 рабочих мест

Инвесторы готовы реализовывать свои проекты в Тольятти Фото: Предоставлено "Комсомолке"

17 мая, в понедельник, состоялось заседание экспертного совета Особой экономической зоны в Тольятти. Проводил его глава министерства экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов.

На повестке дня было рассмотрение двух заявок от компаний, которые выразили готовность инвестировать в свои проекты более 14 миллиардов рублей. В одном идет речь об области переработки сельхоз продукции, а второй связан с небольшим металлургическим производством.

- Совокупный объем инвестиций составит более 14 млрд рублей, а эти компании создадут более 1300 рабочих мест, - рассказал Богданов.

Заявки были одобрены членами совета.

- Безусловно, это знаковый для нас момент, который говорит о том, что спектр направлений деятельности наших инвесторов постоянно расширяется, и ОЭЗ вносит вклад в диверсификацию экономики Тольятти. Крупные инвесторы способны привлечь в экономику региона многомиллиардные инвестиции и предоставить тысячи рабочих мест жителям Тольятти, - заявил генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев.