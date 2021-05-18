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Общество18 мая 2021 13:44

В Самарской области выпускникам школ, поступивших в местные вузы, дадут 10 тысяч рублей

Рассказываем, кто получит выплату выпускникам Самарской области в размере 10 тысяч рублей
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Губернатор поручил помочь выпускникам

Губернатор поручил помочь выпускникам

Губернатор Дмитрий Азаров поручил произвести выплату выпускникам школ в Самарской области в 2021 году. Деньги получат те ребята, которые поступят в вузы Самарской области. Произвести выплату поручено не позже сентября этого года. Подобное решение губернатор Дмитрий Азаров озвучил на оглашении послания губернатора депутатам и правительству региона.

- Поручаю для закрепления выпускников в родном крае и для подготовки кадрового резерва произвести выплату субсидии всем выпускникам школ и средних специальных учебных заведений. Сделать это требуется не позднее сентября 2021 года, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Он также подчеркнул, что сегодня в регионе есть все возможности для развития, создаются новые рабочие места и нужны грамотные, квалифицированные кадры, люди, которые хотят развивать наш регион.