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Общество18 мая 2021 14:07

Новый мост через реку Сок в Самарской области открыли для движения

Транспорт по путепроводу запустили 18 мая 2021 года
Дарья ГОРОХОВА
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Мост через Сок построили меньше, чем за два года

Мост через Сок построили меньше, чем за два года

В Самарской области во вторник, 18 мая, запустили движение по новому мосту через реку Сок. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров, выступая с ежегодным посланием депутатам Самарской губернской думы.

Мостовой переход начали строить параллельно старому в 2019-м. Его возвели меньше чем за два года. Губернатор подчеркнул, что работы на объекте идут с опережением графика на 1,5 года.

Напомним, мост строят по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ранее планировалось сдать объект в 2022 году, но теперь благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета этот срок сдвинули на 2021-й.

После завершения всех работ транспортные потоки распределят между двумя мостами – по одному автомобилисты будут въезжать в Самару, а по другому – покидать. Также планируется расширить дорогу, прилегающую к мостовым переходам. Ее сделают четырехполосной.