В Самарской области в этом году обновят не менее 305 км автомобильных дорог

На ремонт дорог будет выделено 5,3 миллиарда рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к депутатам и жителям региона с ежегодным посланием. Глава региона отметил, что Самарская область стала лидером в стране по темпам и масштабам дорожного строительства.

- За последние три года было отремонтировано более 1200 км автодорог регионального и местного значения. Мы не собираемся снижать темпы, в планах на этот год — ремонт не менее 305 км дорог, - отметил Дмитрий Азаров.

В 2021 году планируется отремонтировать 30 улиц в Самаре, 13 в Тольятти, а также продолжить комплексный ремонт мостов в селах губернии. При этом, при ремонте дорог с подрядчиками заключаются контракты «жизненного цикла», когда подрядчики не только обновляют дорогу, но и потом в течение нескольких лет ее содержит.

- Ремонтироваться будут не только центральные улицы в городах, но и внутриквартальные проезды. На эти цели будут выделен 1 миллиард рублей, - сообщил губернатор.

Также Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов предоставить предложения по решению проблем с парковками и стоянками автомобилей.