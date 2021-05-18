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Общество18 мая 2021 15:10

В Самарской области в этом году обновят не менее 305 км автомобильных дорог

Из федерального бюджета на эти цели было выделено 5,3 миллиарда рублей
Валерий СОКОЛОВ
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На ремонт дорог будет выделено 5,3 миллиарда рублей

На ремонт дорог будет выделено 5,3 миллиарда рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к депутатам и жителям региона с ежегодным посланием. Глава региона отметил, что Самарская область стала лидером в стране по темпам и масштабам дорожного строительства.

- За последние три года было отремонтировано более 1200 км автодорог регионального и местного значения. Мы не собираемся снижать темпы, в планах на этот год — ремонт не менее 305 км дорог, - отметил Дмитрий Азаров.

В 2021 году планируется отремонтировать 30 улиц в Самаре, 13 в Тольятти, а также продолжить комплексный ремонт мостов в селах губернии. При этом, при ремонте дорог с подрядчиками заключаются контракты «жизненного цикла», когда подрядчики не только обновляют дорогу, но и потом в течение нескольких лет ее содержит.

- Ремонтироваться будут не только центральные улицы в городах, но и внутриквартальные проезды. На эти цели будут выделен 1 миллиард рублей, - сообщил губернатор.

Также Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов предоставить предложения по решению проблем с парковками и стоянками автомобилей.