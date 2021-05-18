В Самаре снесут нелегальные торговые точки на рынке в 15 микрорайоне

В Кировском районе произошла коммунальная авария Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на улице Ташкентская, где располагается рынок 15-ого микрорайона, произошел прорыв трубопровода. В настоящее время жители 15 и 15А микрорайонов остались без горячей воды. Чтобы устранить повреждения, необходимо снести незаконные постройки на рынке.

- Снос более десятка незаконных торговых павильонов, находящихся на теплосетях, ориентировочно будет организован в четверг, - сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

По словам чиновников, к концу этой недели горячая вода должна вернуться в жилые дома.

Напомним, в Самаре продолжаются гидравлические испытания на теплотрассах. Период перманентных испытаний продлится до августа. В настоящее время завершились работы на Безымянской и Самарской ТЭЦ.