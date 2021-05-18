В Самаре на пересечении Ново-Садовой и Полевой столкнулись Инфинити и Шкода

Один из автомобилей перекрыл трамвайные пути
Фото: Ольга НОВИКОВА
Вечером, 18 мая, на перечении Ново-Садовой и Полевой произошло столкновение двух иномарок — Инфинити и Шкоды. На месте ДТП затруднено движение остального транспорта.\
- На перекрестке лоб в лоб столкнулись две иномарки, в одну сторону трамваи стоят, скопилась пробка, - сообщил КП-Самара очевидец.
Судя по фотографиям, автомобили получили значительные повреждения. У Инфинити оторван передний бампер и поврежден капот. У Шкоды более значительные повреждения кузова, видно, что от удара сработали подушки безопасности.
Информации о пострадавших в настоящее время нет. На месте ДТП работают сотрудники полиции.