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Происшествия18 мая 2021 19:31

В Самаре на пересечении Ново-Садовой и Полевой столкнулись Инфинити и Шкода

На перекрестке затруднено движение транспорта
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Один из автомобилей перекрыл трамвайные пути

Один из автомобилей перекрыл трамвайные пути

Фото: Ольга НОВИКОВА

Вечером, 18 мая, на перечении Ново-Садовой и Полевой произошло столкновение двух иномарок — Инфинити и Шкоды. На месте ДТП затруднено движение остального транспорта.\

- На перекрестке лоб в лоб столкнулись две иномарки, в одну сторону трамваи стоят, скопилась пробка, - сообщил КП-Самара очевидец.

Судя по фотографиям, автомобили получили значительные повреждения. У Инфинити оторван передний бампер и поврежден капот. У Шкоды более значительные повреждения кузова, видно, что от удара сработали подушки безопасности.

Информации о пострадавших в настоящее время нет. На месте ДТП работают сотрудники полиции.

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