Депутаты оценили четкость задач, поставленных в послании губернатора Самарской области

18 мая Дмитрий Азаров обратился к депутатам с посланием

Руководитель фракции «Единой России» в губернской думе Александр Живайкин прокомментировал послание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, 18 мая 2021 года. По мнению депутата, глава региона обозначил исчерпывающий перечень инструментов для ускорения раскрытия лидерского потенциала Самарской области.

- Выступление губернатора станет основным ориентиром для депутатов-единороссов в ходе работы над законодательными инициативами и их принятием, - отметил Александр Живайкин.

Депутат также отметил, что в последние годы регион показывает все больше результатов, которые отмечаются важнейшим успехом. Александр Живайкин особо подчеркнул, что послание губернатора в очередной раз обозначило направления для дальнейшей работы всех ветвей власти, а также для жителей Самарской области.